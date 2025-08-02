Стало известно, какие проблемы со здоровьем мучили Максима Глотова перед смертью

Актёр Максим Глотов, несмотря на редкие жалобы на здоровье, перед своей кончиной сталкивался с проблемами почек. Об этом рассказала NEWS.ru актриса и режиссёр Театра на набережной Евгения Бордзиловская. При этом даже испытывая недомогание, артист оставался преданным своему делу.

«Макс никогда не жаловался на здоровье. Я не слышала от него жалоб. Он не был человеком, который жалуется. Он был мужчиной», — сказала она.

О том, что актёра мучили почечные колики, Бордзиловская узнала от их общей знакомой, которая рассказывала, как Глотову стало плохо на даче.

Несмотря на недуги, актёр продолжал работать. Особое внимание его коллега уделила участию Глотова в постановке к двухсотлетию Фёдора Достоевского — спектакле по повести «Село Степанчиково и его обитатели», где он исполнил главную роль.

«Даже заболев, он не исчезал из театральной жизни», — добавила актриса.