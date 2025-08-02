Стало известно, какие проблемы со здоровьем мучили Максима Глотова перед смертью
Актриса Бордзиловская: У Глотова перед смертью были проблемы с почками
Максим Глотов. Обложка © Кино-театр.ру
Актёр Максим Глотов, несмотря на редкие жалобы на здоровье, перед своей кончиной сталкивался с проблемами почек. Об этом рассказала NEWS.ru актриса и режиссёр Театра на набережной Евгения Бордзиловская. При этом даже испытывая недомогание, артист оставался преданным своему делу.
«Макс никогда не жаловался на здоровье. Я не слышала от него жалоб. Он не был человеком, который жалуется. Он был мужчиной», — сказала она.
О том, что актёра мучили почечные колики, Бордзиловская узнала от их общей знакомой, которая рассказывала, как Глотову стало плохо на даче.
Несмотря на недуги, актёр продолжал работать. Особое внимание его коллега уделила участию Глотова в постановке к двухсотлетию Фёдора Достоевского — спектакле по повести «Село Степанчиково и его обитатели», где он исполнил главную роль.
«Даже заболев, он не исчезал из театральной жизни», — добавила актриса.
Ранее Life.ru сообщал, что Максима Глотова нашли мёртвым в его собственной квартире после того, как он перестал выходить на связь с родными. Его коллеги рассказали, что актёр всегда улыбался и помогал людям вокруг, но был очень одиноким. На момент смерти ему было всего 60 лет.