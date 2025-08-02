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Регион
2 августа, 15:09

Работникам «Пятёрочки» в селе Белгородской области выдадут каски и бронежилеты

Гладков поручил одеть в бронежилеты и каски продавцов из Пятёрочки в Никольском

В селе Никольское Белгородской области сотрудники супермаркета «Пятёрочка» получат средства индивидуальной защиты — каски и бронежилеты. Такое решение принял губернатор Вячеслав Гладков после своего визита в магазин, который неоднократно становился объектом обстрелов.

Губернатор заехал в «Пятёрочку». Видео © Telegram / Настоящий Гладков

Глава региона подчеркнул, что безопасность работников — приоритет номер один. Помимо выдачи защитного снаряжения, у входа в магазин появится аптечка первой помощи, а персонал пройдёт обучение навыкам оказания экстренной медицинской помощи.

«И, конечно, для них нужны несколько комплектов бронежилетов и касок. Если владелец магазина не может обеспечить средствами личной защиты людей, чтобы обезопасить их, возьмём эту задачу на себя. Потому что нет ничего дороже, чем сохранить жизни людей», написал глава области в своём телеграм-канале.

Пожар произошёл в промзоне возле ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ
Пожар произошёл в промзоне возле ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

Ранее военные корреспонденты побывали в печально известном магазине «Пятёрочка» в Белгородской области, который украинские солдаты во время своего вторжения превратили в некий местный мемориал. Когда российская армия освободила эти земли от ВСУ, X5 Group объявила, что тот самый супермаркет будет восстановлен, а рядом появится сквер с аллеей.

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Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Владимир Озеров
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