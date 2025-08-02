Работникам «Пятёрочки» в селе Белгородской области выдадут каски и бронежилеты

В селе Никольское Белгородской области сотрудники супермаркета «Пятёрочка» получат средства индивидуальной защиты — каски и бронежилеты. Такое решение принял губернатор Вячеслав Гладков после своего визита в магазин, который неоднократно становился объектом обстрелов.

Губернатор заехал в «Пятёрочку». Видео © Telegram / Настоящий Гладков

Глава региона подчеркнул, что безопасность работников — приоритет номер один. Помимо выдачи защитного снаряжения, у входа в магазин появится аптечка первой помощи, а персонал пройдёт обучение навыкам оказания экстренной медицинской помощи.

«И, конечно, для них нужны несколько комплектов бронежилетов и касок. Если владелец магазина не может обеспечить средствами личной защиты людей, чтобы обезопасить их, возьмём эту задачу на себя. Потому что нет ничего дороже, чем сохранить жизни людей», — написал глава области в своём телеграм-канале.