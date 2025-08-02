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Регион
2 августа, 15:35

«Возможность утрачена»: В Европе больше не верят в переговоры России и Украины

Меркурис: Возможность переговоров между Россией и Украиной безвозвратно утрачена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Новые переговоры между Россией и Украиной маловероятны, потому что Киеву следовало принять условия Москвы на ранних этапах переговорного процесса. Сейчас они будут становиться только более жёсткими, сказал в своём YouTube-канале британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Боюсь, что в плане украинского конфликта возможность переговоров теперь безвозвратно утрачена», — утверждает он.

Эксперт уверен, что российское и американское руководство смогут достичь соглашения о прекращении боевых действий, прежде чем конфликт распространится за пределы территории Украины.

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Напомним, ранее в Турции прошёл третий раунд переговоров России и Украины. После завершения встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о новых соглашениях по гуманитарным вопросам. Кроме того, РФ предложила объявлять короткие перемирия до 48 часов, чтобы забирать с линии соприкосновения раненых и тела военных. Также была выдвинута инициатива о создании трёх рабочих групп для урегулирования текущего конфликта.

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Наталья Афонина
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