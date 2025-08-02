Новые переговоры между Россией и Украиной маловероятны, потому что Киеву следовало принять условия Москвы на ранних этапах переговорного процесса. Сейчас они будут становиться только более жёсткими, сказал в своём YouTube-канале британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Боюсь, что в плане украинского конфликта возможность переговоров теперь безвозвратно утрачена», — утверждает он.

Эксперт уверен, что российское и американское руководство смогут достичь соглашения о прекращении боевых действий, прежде чем конфликт распространится за пределы территории Украины.