«Возможность утрачена»: В Европе больше не верят в переговоры России и Украины
Меркурис: Возможность переговоров между Россией и Украиной безвозвратно утрачена
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Новые переговоры между Россией и Украиной маловероятны, потому что Киеву следовало принять условия Москвы на ранних этапах переговорного процесса. Сейчас они будут становиться только более жёсткими, сказал в своём YouTube-канале британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Боюсь, что в плане украинского конфликта возможность переговоров теперь безвозвратно утрачена», — утверждает он.
Эксперт уверен, что российское и американское руководство смогут достичь соглашения о прекращении боевых действий, прежде чем конфликт распространится за пределы территории Украины.
Напомним, ранее в Турции прошёл третий раунд переговоров России и Украины. После завершения встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о новых соглашениях по гуманитарным вопросам. Кроме того, РФ предложила объявлять короткие перемирия до 48 часов, чтобы забирать с линии соприкосновения раненых и тела военных. Также была выдвинута инициатива о создании трёх рабочих групп для урегулирования текущего конфликта.