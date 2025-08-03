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Регион
3 августа, 09:46

Экономист объяснил, ждать ли доллар по 150 рублей из-за ультиматума Трампа

Экономист Табах: К концу года доллара может достигнуть 90-95 рублей

Доллары. Обложка © freepik / jcomp

Доллары. Обложка © freepik / jcomp

Обвал курса рубля позволит властям привлечь дополнительные средства в бюджет России, поэтому курс доллара к концу 2025 года может пойти вверх, полагает финансовый аналитик Андрей Верников. В свою очередь экономист рейтингового агентства Антон Табах уверен, что американская валюта хоть и подорожает, но до 90-95 рублей, а не до 150 рублей, как считают некоторые эксперты. Для прогноза он использовал русскую народную поговорку.

«Иногда при всех красивых экономических теориях работает опыт поколений. Вот, допустим, белки начали орешки собирать — значит, скоро зима. Министр финансов начал рассуждать про жёсткий бюджет — значит, бюджет в следующем году будет жёстким», — отметил собеседник «Царьграда».

Доллар взлетел после нового ультиматума Трампа
Доллар взлетел после нового ультиматума Трампа

Ранее индексы на Московской бирже сменили рост на снижение после высказывания президента США Дональда Трампа о намерении сократить срок, отведённый на достижение перемирия на Украине. При этом курс доллара впервые с мая превысил 81 рубль. Эксперты оценили, как санкции США против России ударят по всему миру.

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Борис Эльфанд
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