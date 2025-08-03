Экономист объяснил, ждать ли доллар по 150 рублей из-за ультиматума Трампа

Обвал курса рубля позволит властям привлечь дополнительные средства в бюджет России, поэтому курс доллара к концу 2025 года может пойти вверх, полагает финансовый аналитик Андрей Верников. В свою очередь экономист рейтингового агентства Антон Табах уверен, что американская валюта хоть и подорожает, но до 90-95 рублей, а не до 150 рублей, как считают некоторые эксперты. Для прогноза он использовал русскую народную поговорку.