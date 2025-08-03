Три украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над Ленобластью
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Три украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над территорией Ленинградской области. Об отражении атаки сообщили в Минобороны РФ.
«3 августа в период с 8:00 мск до 8:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских БПЛА самолётного типа», — доложило МО РФ.
Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что разрушений и пострадавших нет. Объявлен отбой воздушной опасности в Ленинградской области.
С 8 утра угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действовала в нескольких районах Ленинградской области, для предотвращения удара может быть ограничена работа мобильного интернета. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Сейчас он работает в штатном режиме.