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3 августа, 08:32

Три украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над Ленобластью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Три украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над территорией Ленинградской области. Об отражении атаки сообщили в Минобороны РФ.

«3 августа в период с 8:00 мск до 8:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских БПЛА самолётного типа», — доложило МО РФ.

Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что разрушений и пострадавших нет. Объявлен отбой воздушной опасности в Ленинградской области.

С 8 утра угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действовала в нескольких районах Ленинградской области, для предотвращения удара может быть ограничена работа мобильного интернета. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Сейчас он работает в штатном режиме.

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Андрей Бражников
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