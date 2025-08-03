Три украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над Ленобластью

Три украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над территорией Ленинградской области. Об отражении атаки сообщили в Минобороны РФ.

«3 августа в период с 8:00 мск до 8:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских БПЛА самолётного типа», — доложило МО РФ.