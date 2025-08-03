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3 августа, 09:00

Рефрижераторы с тысячами мёртвых ВСУшников убедили США во вранье Украины о потерях

Эксперт Барнс: Число переданных тел военных ВСУ показывает реальные потери Киева

Обложка © Telegram/Владимир Мединский

Обложка © Telegram/Владимир Мединский

Украина нагло врёт о понесённых потерях в рядах ВСУ, значительно занижая цифры о количестве погибших на фронте, однако такую ложь легко разоблачить благодаря данным о числе тел украинских солдат, переданных Москвой Киеву. Об этом пишет американский политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети X.

«Трамп продолжает получать лживую информацию. <…> С самого начала конфликта украинцы выдают свои потери за российские, чьи гораздо меньше украинских. В качестве доказательства посмотрите на цифры переданных тел», — отметил он.
Мединский распознал почерк Геббельса в трюках Киева с обменом телами
Мединский распознал почерк Геббельса в трюках Киева с обменом телами

Напомним, в рамках обмена телами погибших Россия передала Украине останки 6060 украинских военнослужащих, в то время как от украинской стороны были получены тела 78 российских военных. Президент России Владимир Путин заявил о готовности российской стороны к дальнейшей передаче ещё трёх тысяч тел.

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Татьяна Миссуми
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