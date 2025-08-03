Украина нагло врёт о понесённых потерях в рядах ВСУ, значительно занижая цифры о количестве погибших на фронте, однако такую ложь легко разоблачить благодаря данным о числе тел украинских солдат, переданных Москвой Киеву. Об этом пишет американский политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети X.