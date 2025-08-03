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3 августа, 11:31

Туристам предложили комфортное для детей зарубежное направление с вкусной едой

Туроператор Голов: Турция является фаворитом по выездному туризму с детьми

Читательница Life.ru отдыхает в Турции. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Читательница Life.ru отдыхает в Турции. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Для туристов из России фаворитом по выездному отдыху с детьми была и остаётся Турция, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Она, по словам эксперта, привлекает россиян благодаря вкусной еде и отсутствию языковых барьеров.

«На сегодняшний день Турция — самое главное место, где отдыхают россияне. С детьми в первую очередь. Привычная, понятная, быстродоступная, без языковых барьеров, с едой всё отлично, тем более, когда курс доллара не 120, а 70, то совсем всё хорошо», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

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Ранее туристам объяснили, как избежать несуществующей «аллергии на море». Такого диагноза в медицине не существует, однако негативный эффект может возникнуть из-за индивидуальных особенностей организма и взаимодействия с некоторыми природными факторами. К слову, на этот недуг массово жалуются российские туристы, отдыхающие в Турции, Египте и на Мальдивах.

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Борис Эльфанд
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