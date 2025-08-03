Россиянин Колесников взял золото на ЧМ по плаванию в заплыве на 50 метров

Российский пловец Климент Колесников блестяще выступил на чемпионате мира 2025 года, взяв золото в дисциплине 50 метров на спине. Атлет показал впечатляющее время — 23,68 секунды, что не только принесло ему высшую награду, но и позволило установить новый рекорд мировых первенств.

Второе место с одинаковым результатом (24,17 сек.) разделили россиянин Павел Самусенко и представитель ЮАР Питер Кетце.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится в Сингапуре до 3 августа. Российские атлеты участвуют в нём как нейтральные спортсмены.