Россиянин Колесников взял золото на ЧМ по плаванию в заплыве на 50 метров
Климент Колесников. Обложка © ТАСС / Zuma / Joel Marklund
Российский пловец Климент Колесников блестяще выступил на чемпионате мира 2025 года, взяв золото в дисциплине 50 метров на спине. Атлет показал впечатляющее время — 23,68 секунды, что не только принесло ему высшую награду, но и позволило установить новый рекорд мировых первенств.
Второе место с одинаковым результатом (24,17 сек.) разделили россиянин Павел Самусенко и представитель ЮАР Питер Кетце.
Чемпионат мира по водным видам спорта продлится в Сингапуре до 3 августа. Российские атлеты участвуют в нём как нейтральные спортсмены.
Напомним, что это не первое золото для России на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре. Ранее сборная РФ заняла первое места в смешанной эстафете комплексным плаванием. Состав победителей: Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев. Серебро в этой дисциплине взяли китайские спортсмены, бронзу — канадцы. Путин уже поздравил российских пловцов с победой на ЧМ в Сингапуре.