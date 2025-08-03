Мощное цунами смыло 120 тонн лосося и разрушило рыбный завод на Курилах

Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на Парамушире полностью утратил производственные мощности после удара цунами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Курильского района.

«Завод сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период» , — сказано в сообщении.

Стихия уничтожила трансформаторную подстанцию, холодильные установки, конвейерные линии, а также повредила цеха по пошиву сетей и столярный участок. Солёная вода вывела из строя краны, грузовики и склад ГСМ. Особо отмечается потеря 120 тонн лосося и 1 тонны гребешка, смытых волной. В настоящее время сотрудники расчищают территорию, а точный ущерб и сроки восстановления станут известны после завершения экспертной оценки.