Мощное цунами смыло 120 тонн лосося и разрушило рыбный завод на Курилах
Цунами уничтожило оборудование и продукцию рыбного завода Алаид на Курилах
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Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на Парамушире полностью утратил производственные мощности после удара цунами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Курильского района.
«Завод сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период», — сказано в сообщении.
Стихия уничтожила трансформаторную подстанцию, холодильные установки, конвейерные линии, а также повредила цеха по пошиву сетей и столярный участок. Солёная вода вывела из строя краны, грузовики и склад ГСМ. Особо отмечается потеря 120 тонн лосося и 1 тонны гребешка, смытых волной. В настоящее время сотрудники расчищают территорию, а точный ущерб и сроки восстановления станут известны после завершения экспертной оценки.
Напомним, что с 2 по 3 августа Камчатку сотрясла серия землетрясений — десять из них были очень мощными, а общее количество случаев сейсмической активности превысило 65. Толчки создали угрозу цунами в Тихом океане.