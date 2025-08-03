Житель Белгородской области получил ранение после удара дрона ВСУ по Ракитному

Мирный житель пострадал в результате удара украинского дрона по парковке в посёлке Ракитное. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В посёлке Ракитное дрон ВСУ сдетонировал на парковке коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», — написал он.