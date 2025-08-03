Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 14:07

Житель Белгородской области получил ранение после удара дрона ВСУ по Ракитному

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Мирный житель пострадал в результате удара украинского дрона по парковке в посёлке Ракитное. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В посёлке Ракитное дрон ВСУ сдетонировал на парковке коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», — написал он.

Режим ЧС из-за падения обломков БПЛА вводят в двух районах Воронежа
Режим ЧС из-за падения обломков БПЛА вводят в двух районах Воронежа

Напомним, сегодня дроны атаковали Псковскую область. Над деревней Неёлово уничтожили один из аппаратов, публиковалась фотография его обломка с украинской надписью. Вскоре средства ПВО сбили ещё один дрон над регионом.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar