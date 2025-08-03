В Комрате идёт митинг в поддержку Гуцул, ожидающей приговора

В Комрате проходит митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, находящейся под домашним арестом, несмотря на противодействие правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Напомним, что Евгения Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в кишинёвском аэропорту. Её обвинили в финансировании запрещённой в Молдавии политической партии «Шор», некоторые из эпизодов, по версии обвинения, якобы случились в ходе избирательной кампании в Гагаузии. Сама политик сообщала, что к делу против неё добавляются новые обвинения, а за её семьёй следят. Суд вынесет приговор главе Гагаузии 5 августа.