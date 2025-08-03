В Комрате идёт митинг в поддержку Гуцул, ожидающей приговора
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В Комрате проходит митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, находящейся под домашним арестом, несмотря на противодействие правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.
По словам советника главы автономии Михаила Влаха, полиция Молдовы блокировала подъезды к городу, вынудив участников акции идти пешком. На центральной площади собрались сторонники Гуцул, скандирующие требования освободить руководителя региона.
Ситуация остаётся напряжённой, пока власти не прокомментировали действия правоохранителей. Организаторы намерены продолжать акцию до получения официального ответа.
Напомним, что Евгения Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в кишинёвском аэропорту. Её обвинили в финансировании запрещённой в Молдавии политической партии «Шор», некоторые из эпизодов, по версии обвинения, якобы случились в ходе избирательной кампании в Гагаузии. Сама политик сообщала, что к делу против неё добавляются новые обвинения, а за её семьёй следят. Суд вынесет приговор главе Гагаузии 5 августа.