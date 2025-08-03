Кириенко: Таврида.АРТ в этом году может побить рекорд по числу участников

«Судя по всему, мы перевалим за 100 тысяч участников: в первый день было больше 30 (тысяч), вчера было более 40 (тысяч), и если сегодня будет, как было в первый день, мы уйдем за 100 тысяч участников, причём эти участники — из всех 89 регионов нашей страны и иностранные участники из 21 страны. По массовости это будет, похоже, рекорд «Таврида.АРТ», — сказал Кириенко в беседе с журналистами.