Рублёв пробился в четвертьфинал Мастерса в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто.

В игре 1/8 финала его соперником был Алехандро Давидович Фокина. При счёте 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 в пользу россиянина испанец отказался от продолжения борьбы.