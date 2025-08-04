Рублёв пробился в четвертьфинал Мастерса в Торонто
Андрей Рублёв. Обложка © X / ATP Tour
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто.
В игре 1/8 финала его соперником был Алехандро Давидович Фокина. При счёте 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 в пользу россиянина испанец отказался от продолжения борьбы.
В 1/4 финала соперником Рублёва станет либо американец Тейлор Фриц, либо чех Иржи Легечка.
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