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3 августа, 22:31

Рублёв пробился в четвертьфинал Мастерса в Торонто

Андрей Рублёв. Обложка © X / ATP Tour

Андрей Рублёв. Обложка © X / ATP Tour

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто.

В игре 1/8 финала его соперником был Алехандро Давидович Фокина. При счёте 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 в пользу россиянина испанец отказался от продолжения борьбы.

В 1/4 финала соперником Рублёва станет либо американец Тейлор Фриц, либо чех Иржи Легечка.

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Артур Лапсаков
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