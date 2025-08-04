Западные оборонные фирмы задерживают производство после одного решения Китая

Западные оборонные компании сталкиваются с ограничениями со стороны Китая на поставки критических минералов, что вынуждает их искать альтернативные источники на мировом рынке. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в компаниях.

«Китай ограничивает поток критических минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая компании искать по миру запасы минералов, которые необходимы для производства всего, начиная от патронов и заканчивая истребителями», — пишет издание.

Газета отмечает, что из-за необходимости найти замену китайским редкоземельным магнитам, один из производителей дронов для американских войск вынуждено приостановил выполнение заказов на срок до двух месяцев. При этом некоторые компоненты подорожали в пять раз и более после введения китайских ограничений.