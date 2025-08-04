Названа причина смертельного столкновения поезда и автобуса в Ленобласти

Причиной аварии в Ленинградской области, где пассажирский автобус столкнулся с поездом, по предварительным данным, стало нарушение водителем автобуса правил проезда железнодорожного переезда — он выехал на пути на запрещающий сигнал. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.