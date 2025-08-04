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Регион
4 августа, 07:25

Названа причина смертельного столкновения поезда и автобуса в Ленобласти

СК: Выезд автобуса на ж/д пути стал причиной аварии с поездом в Ленобласти

Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Причиной аварии в Ленинградской области, где пассажирский автобус столкнулся с поездом, по предварительным данным, стало нарушение водителем автобуса правил проезда железнодорожного переезда — он выехал на пути на запрещающий сигнал. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл на железнодорожном переезде Инема в Ленобласти, где столкнулись поезд и автобус. Изначально сообщалось о двух погибших, но позже в прокуратуре уточнили, что жертвой стал один человек. Пострадало 16 граждан, семь из них в тяжёлом состоянии.

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Оксана Попова
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