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Регион
4 августа, 07:40

Tageszeitung: Ультиматум Трампа не заставит Путина отступить от целей СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ультиматумы не могут принудить к миру, пишет издание Tageszeitung, комментируя условия президента США Дональда Трампа о мирном урегулировании между Россией и Украиной и последовавшую за этим реакцию Москвы.

«Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить», — говорится в статье.

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Напомним, что 14 июля американский президент выдвинул России 50-дневный ультиматум для «мирного урегулирования» на Украине, который 29 июля был сокращён до 10 дней. В качестве рычага давления Трамп предложил ввести 100-процентные пошлины на закупки российской нефти и урана для всех стран, включая Китай, Индию, Турцию и Бразилию. Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на этот ультиматум, ответив, что Киев не считает текущий момент благоприятным для начала переговоров, но Москва готова проявить терпение и подождать.

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Александра Вишнякова
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