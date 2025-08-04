Учёный заявил, что США и Китай покажут миру битву титанов за контроль над ИИ

США и Китай вступили в масштабное противостояние за контроль над одним из важнейших ресурсов XXI века — искусственным интеллектом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ и старший научный сотрудник ИНИОН РАН.

«Это борьба за ключевой стратегический ресурс — искусственный интеллект», — указал он.

По словам профессора, ИИ способен определить расстановку сил на международной арене. Американское руководство осознаёт, что исход этого соперничества станет определяющим для глобального устройства.

В администрации США особенно тревожатся, что технологический прорыв Китая может привести к расширению его влияния по всему миру. Такой сценарий воспринимается как серьёзный вызов для позиций страны, которая стремится сохранить своё доминирование в сфере высоких технологий.