Учёный заявил, что США и Китай покажут миру битву титанов за контроль над ИИ
Учёный Межуев: США и Китай будут бороться за контроль над ИИ
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США и Китай вступили в масштабное противостояние за контроль над одним из важнейших ресурсов XXI века — искусственным интеллектом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ и старший научный сотрудник ИНИОН РАН.
«Это борьба за ключевой стратегический ресурс — искусственный интеллект», — указал он.
По словам профессора, ИИ способен определить расстановку сил на международной арене. Американское руководство осознаёт, что исход этого соперничества станет определяющим для глобального устройства.
В администрации США особенно тревожатся, что технологический прорыв Китая может привести к расширению его влияния по всему миру. Такой сценарий воспринимается как серьёзный вызов для позиций страны, которая стремится сохранить своё доминирование в сфере высоких технологий.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что торговая война с Китаем принесла бы некоторую пользу Соединённым Штатам, однако для глобальной экономики последствия такого конфликта стали бы резко негативными. При этом глава Белого дома говорит, что Вашингтон вот-вот заключит с Пекином сделку.