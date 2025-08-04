Кадровые «тасовки» в украинской авиации: Чем продиктовано назначение Кривоножко

Владимир Зеленский официально утвердил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко на пост командующего Воздушными силами Украины. Ранее, почти год, он уже исполнял обязанности на этом посту, сменив Николая Олещука*, который попал в российские списки экстремистов и террористов. Однако все эти перестановки не изменят общей картины для Киева, сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его мнению, ситуация в украинской армии остаётся напряжённой и неустойчивой. Особое внимание эксперт уделяет фигуре Роберта Бровди, известного под позывным Мадьяр, который руководит силами беспилотников и оказывает более заметное влияние на военные операции.

Дандыкин подчёркивает, что кадровые перестановки в ВСУ всё чаще связаны с личной лояльностью к руководству, а не с профессиональными качествами. По его словам, появление выдающихся полководцев сегодня маловероятно.

«Идёт тасовка кадров со стороны Зеленского по личной преданности. Очевидно, что они не найдут никакого ни Жукова, ни Покрышкина. Это уже не первый случай, когда назначают. Ну и самое главное, что назначают тех, кто не будет иметь своё мнение, а выполнит то, что сказано. Вот и всё», — отметил Дандыкин.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушными силами Украины. Кстати, недавно в Белгородской области под грохот украинских снарядов умерла 101-летняя мать этого военачальника.