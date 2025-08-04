Названа предварительная дата визита Уиткоффа в Россию
ТАСС: Визит Уиткоффа в РФ ожидается 6 августа
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Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию может состояться 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Ориентируемся на среду», — сказал агентству один из собеседников.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф приедет в Россию 6 или 7 августа — буквально за день до истечения срока ультиматума, который ранее выдвинул глава Белого дома. В Кремле также допустили, что встреча Владимира Путина и Уиткоффа может состояться на этой неделе.