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Регион
4 августа, 10:44

Названа предварительная дата визита Уиткоффа в Россию

ТАСС: Визит Уиткоффа в РФ ожидается 6 августа

Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию может состояться 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ориентируемся на среду», — сказал агентству один из собеседников.

СМИ узнали, что пока Уиткофф будет в Москве, Киев посетит Келлог
СМИ узнали, что пока Уиткофф будет в Москве, Киев посетит Келлог

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф приедет в Россию 6 или 7 августа — буквально за день до истечения срока ультиматума, который ранее выдвинул глава Белого дома. В Кремле также допустили, что встреча Владимира Путина и Уиткоффа может состояться на этой неделе.

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Александра Вишнякова
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