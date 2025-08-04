Алаудинов обвинил общественника Дивнича в работе на СБУ и разжигании розни
Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Общественник и спортсмен Максим Дивнич, ранее сообщивший о пьяном инциденте с участием военнослужащего из Чечни в Луганске, непреднамеренно или намеренно содействует деятельности Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в публикации одного из порталов, которой глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов поделился в телеграм-канале.
Автор считает, что действия Дивнича направлены на разжигание выгодного Украине межконфессионального конфликта внутри России.
«Дивничу, возможно, ещё и заплатили за его позицию, потому что он наотрез не собирается извиняться», — согласился генерал.
Пока что спортсмен не дал никаких комментариев по поводу заявления главы спецназа «Ахмат». Однако учитывая их недавнюю активную словесную перепалку, можно ожидать, что он не оставит это сообщение без ответа.
Напомним, участник СВО и профессиональный боец смешанных единоборств Максим Дивнич выложил ролик с дракой в бассейне в Луганске. Среди участников побоища был военнослужащий из Чечни, который орал: «Ты ещё не знаешь, что такое «Ахмат». Он приставал к девушкам, среди которых была одна замужняя. Алаудинов назвал участника драки позором чеченского народа, после чего тот отправился на передовую. В то же время командир «Ахмата» обвинил участника СВО бойца ММА Максима Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев.