Общественник и спортсмен Максим Дивнич, ранее сообщивший о пьяном инциденте с участием военнослужащего из Чечни в Луганске, непреднамеренно или намеренно содействует деятельности Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в публикации одного из порталов, которой глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов поделился в телеграм-канале.

Автор считает, что действия Дивнича направлены на разжигание выгодного Украине межконфессионального конфликта внутри России.

«Дивничу, возможно, ещё и заплатили за его позицию, потому что он наотрез не собирается извиняться», — согласился генерал.

Пока что спортсмен не дал никаких комментариев по поводу заявления главы спецназа «Ахмат». Однако учитывая их недавнюю активную словесную перепалку, можно ожидать, что он не оставит это сообщение без ответа.