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Регион
4 августа, 12:51

Гладков: Пять населённых пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ атаковали сразу пять населённых пунктов Белгородской области. По предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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В Грайвороне удар пришёлся по парковке у социального объекта. Вражеский дрон сдетонировал, вспыхнул легковой автомобиль. Огонь оперативно потушили. Всего повреждено семь машин, выбиты стёкла, посечены кузова. В двух домах осколками выбило окна, посекло фасады и заборы. У ещё одного дома пострадал припаркованный автомобиль.

В Валуйском округе под удар попало село Долгое. Там FPV-дрон повредил кровлю, фасад и забор частного дома. В селе Двулучное два беспилотника атаковали частное домовладение: одна машина сгорела, у второй — полностью повреждён кузов. В доме выбиты окна, повреждён забор. У соседей — аналогичные повреждения.

В Шебекине дрон ударил в крышу дома, в результате чего пострадала кровля. В селе Нечаевка осколками посекло остекление, крышу и фасад ещё одного частного дома. На местах работают оперативные службы, последствия уточняются.

Десятки мирных жителей Часова Яра погибли во время атак ВСУ
Десятки мирных жителей Часова Яра погибли во время атак ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что под обстрел ВСУ в Белгородской области попало две больницы. Предварительно, обошлось без пострадавших и жертв. Также прошедшей ночью вражеские дроны нацелились на Воронежскую область, где было сбито 12 БПЛА.

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Мария Любицкая
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