Гладков: Пять населённых пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

ВСУ атаковали сразу пять населённых пунктов Белгородской области. По предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.







В Грайвороне удар пришёлся по парковке у социального объекта. Вражеский дрон сдетонировал, вспыхнул легковой автомобиль. Огонь оперативно потушили. Всего повреждено семь машин, выбиты стёкла, посечены кузова. В двух домах осколками выбило окна, посекло фасады и заборы. У ещё одного дома пострадал припаркованный автомобиль.

В Валуйском округе под удар попало село Долгое. Там FPV-дрон повредил кровлю, фасад и забор частного дома. В селе Двулучное два беспилотника атаковали частное домовладение: одна машина сгорела, у второй — полностью повреждён кузов. В доме выбиты окна, повреждён забор. У соседей — аналогичные повреждения.

В Шебекине дрон ударил в крышу дома, в результате чего пострадала кровля. В селе Нечаевка осколками посекло остекление, крышу и фасад ещё одного частного дома. На местах работают оперативные службы, последствия уточняются.