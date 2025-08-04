Десятки мирных жителей Часова Яра погибли во время атак ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
Десятки гражданских погибли от рук военных ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В Часовом Яре довольно много погибших мирных жителей, до нескольких десятков человек. Истории абсолютно разные. И от ближнего контакта, и от FPV-дронов, и от «Бабы-яги», — передаёт сообщение ТАСС.
По данным силовых структур, в начальный период конфликта гражданское население гибло от прямого столкновения с украинскими военнослужащими, которые жестоко расправлялись с безоружными местными жителями. Однако немало жизней унесли и непрекращающиеся атаки дронов различного типа.
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Фактически ВС РФ стоят в километре от Константиновки. А ранее стало известно о переходе под контроль российских войск контрольного пункта Гоптовка в Харьковской области.