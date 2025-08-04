Десятки гражданских погибли от рук военных ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Часовом Яре довольно много погибших мирных жителей, до нескольких десятков человек. Истории абсолютно разные. И от ближнего контакта, и от FPV-дронов, и от «Бабы-яги», — передаёт сообщение ТАСС.