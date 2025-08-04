«Словесный рахат-лукум»: Михалков вспомнил, как Алиев называл Путина начальником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в частной беседе называл президента России Владимира Путина «начальником». Об этом в новом выпуске программы «Бесогон» рассказал автор и ведущий передачи Никита Михалков, который стал свидетелем этих слов.

Михалков вспомнил случай, который произошёл много лет назад. Он был приглашён на обед к Алиеву во время поездки в Азербайджан. В разгар встречи Михалкову позвонил российский президент. Режиссёр передал трубку главе Азербайджана, после чего тот, по его словам, «буквально расцвёл».

«Вы знаете, у меня не хватит слов описать тот восторг, ту радость, то вдохновение, с которым президент Азербайджана говорил с нашим президентом. Какое количество сладкого словесного рахат-лукума услышал наш президент в трубку», — рассказал режиссёр.

Особенно Михалков отметил, что Ильхам Алиев называл Путина «начальником». Ведущий согласился, что времена меняются, но подчеркнул, что на Кавказе настоящее мужское начало строится, в том числе, и на чувстве благодарности. Михалков напомнил, что благодаря отцу нынешнего лидера Азербайджана очень многие молодые люди из этой страны получили возможность бесплатно учиться в России.

«Ну как можно это забыть? А можно. Мало того что забыть — но ещё и прилюдно принять от провокаторов шеврон с нацистской символикой», — заключил Михалков, комментируя недавний инцидент на форуме в Баку, когда Алиев с благодарностью принял в дар от украинской журналистки шевроны военных ВСУ.