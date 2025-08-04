Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 13:19

«Словесный рахат-лукум»: Михалков вспомнил, как Алиев называл Путина начальником

Михалков рассказал о звонке Путина во время обеда с президентом Азербайджана

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в частной беседе называл президента России Владимира Путина «начальником». Об этом в новом выпуске программы «Бесогон» рассказал автор и ведущий передачи Никита Михалков, который стал свидетелем этих слов.

Михалков вспомнил случай, который произошёл много лет назад. Он был приглашён на обед к Алиеву во время поездки в Азербайджан. В разгар встречи Михалкову позвонил российский президент. Режиссёр передал трубку главе Азербайджана, после чего тот, по его словам, «буквально расцвёл».

«Вы знаете, у меня не хватит слов описать тот восторг, ту радость, то вдохновение, с которым президент Азербайджана говорил с нашим президентом. Какое количество сладкого словесного рахат-лукума услышал наш президент в трубку», — рассказал режиссёр.

Особенно Михалков отметил, что Ильхам Алиев называл Путина «начальником». Ведущий согласился, что времена меняются, но подчеркнул, что на Кавказе настоящее мужское начало строится, в том числе, и на чувстве благодарности. Михалков напомнил, что благодаря отцу нынешнего лидера Азербайджана очень многие молодые люди из этой страны получили возможность бесплатно учиться в России.

«Ну как можно это забыть? А можно. Мало того что забыть — но ещё и прилюдно принять от провокаторов шеврон с нацистской символикой», — заключил Михалков, комментируя недавний инцидент на форуме в Баку, когда Алиев с благодарностью принял в дар от украинской журналистки шевроны военных ВСУ.

Разругавшийся с Россией Алиев раскланялся перед Трампом
Разругавшийся с Россией Алиев раскланялся перед Трампом

Ранее президент Азербайджана публично поддержал Киев, назвав действия России в рамках спецоперации «оккупацией». Он также попросил продолжать то, что делают бойцы армии Зеленского.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Азербайджан
  • Ильхам Алиев
  • Путин
  • Никита Михалков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar