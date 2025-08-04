«Это успокоило»: Священник объяснил важность и своевременность заявления Путина на Вааламе

Визит главы государства Владимира Путина на Валаам подтвердил неизменность его курса и снял напряжение, связанное с теориями о якобы подготовке «особых заявлений» в «знаковых местах». Об этом в беседе с радио Sputnik заявил священник Павел Островский.

По его словам, важно было услышать, что позиция Москвы осталась прежней и никакой внезапной смены стратегии не произошло.

«Меня как раз успокоило то, что президент сказал: наши цели не меняются, мы стоим на своём. Я бы больше переживал, если бы он сказал: «Давайте завтра встречаемся с Зеленским и всё останавливаем», — пояснил священник.