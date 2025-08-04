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Регион
4 августа, 14:33

«Это успокоило»: Священник объяснил важность и своевременность заявления Путина на Вааламе

Священник Островский: Путин на Валааме всех успокоил, подтвердив курс страны

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © president.gov.by

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © president.gov.by

Визит главы государства Владимира Путина на Валаам подтвердил неизменность его курса и снял напряжение, связанное с теориями о якобы подготовке «особых заявлений» в «знаковых местах». Об этом в беседе с радио Sputnik заявил священник Павел Островский.

По его словам, важно было услышать, что позиция Москвы осталась прежней и никакой внезапной смены стратегии не произошло.

«Меня как раз успокоило то, что президент сказал: наши цели не меняются, мы стоим на своём. Я бы больше переживал, если бы он сказал: «Давайте завтра встречаемся с Зеленским и всё останавливаем», — пояснил священник.

Священнослужитель уточнил, что это могло вызвать внутренний конфликт в России. Он также подчеркнул, что по-прежнему выступает за мирные переговоры, но считает необходимым сначала устранить корень проблемы.
В Кремле объяснили, почему Путин выбрал для важных заявлений Валаам
В Кремле объяснили, почему Путин выбрал для важных заявлений Валаам

Напомним, что 1 августа Валаам вновь стал местом встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На острове лидеры двух стран встречались в 2019, 2023 и 2024 годах. Бывший премьер-министр РФ раскрыл, какое значение играет для российского лидера данное место.

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Мария Любицкая
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