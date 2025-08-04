«Это успокоило»: Священник объяснил важность и своевременность заявления Путина на Вааламе
Священник Островский: Путин на Валааме всех успокоил, подтвердив курс страны
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © president.gov.by
Визит главы государства Владимира Путина на Валаам подтвердил неизменность его курса и снял напряжение, связанное с теориями о якобы подготовке «особых заявлений» в «знаковых местах». Об этом в беседе с радио Sputnik заявил священник Павел Островский.
По его словам, важно было услышать, что позиция Москвы осталась прежней и никакой внезапной смены стратегии не произошло.
«Меня как раз успокоило то, что президент сказал: наши цели не меняются, мы стоим на своём. Я бы больше переживал, если бы он сказал: «Давайте завтра встречаемся с Зеленским и всё останавливаем», — пояснил священник.
Священнослужитель уточнил, что это могло вызвать внутренний конфликт в России. Он также подчеркнул, что по-прежнему выступает за мирные переговоры, но считает необходимым сначала устранить корень проблемы.
Напомним, что 1 августа Валаам вновь стал местом встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На острове лидеры двух стран встречались в 2019, 2023 и 2024 годах. Бывший премьер-министр РФ раскрыл, какое значение играет для российского лидера данное место.