Сдавшая на 400 баллов ЕГЭ школьница получила за экзамен в МГУ 100 баллов

Выпускница московской школы Надежда Яшмолкина, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ в 2025 году, продемонстрировала отличные знания и на дополнительном вступительном испытании в МГУ, получив 100 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый университетский», ссылаясь на данные приёмной комиссии.

Девушка сдавала дополнительный экзамен по математике на факультет вычислительной математики и кибернетики. Несмотря на столь высокий результат, согласие на зачисление от Яшмолкиной пока не поступало. Это может говорить о том, что выпускница рассматривает и другие варианты.

Напомним, Надежде Яшмолкиной удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов по четырём предметам: профильной математике, русскому языку, физике и информатике. Сейчас она рассматривает три высших учреждения — это Высшая школа экономики, Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Баумана.