Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 22:22

СПЧ: ВСУ обстреляли дом матери командующего ВВС Украины Кривоножко

Анатолий Кривоножко и Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / kpszsu

Анатолий Кривоножко и Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / kpszsu

В результате обстрела со стороны украинской армии пострадал дом матери нового командующего Воздушными силами Украины (ВВСУ) Анатолия Кривоножко, находившийся в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщила член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

Ахмедова уточнила, что мать Кривоножко, 87-летняя Прасковья Ефимовна, проживала в селе Первое Цепляево. Она также добавила, что женщина переехала к младшему сыну из-за перенесённого инсульта и неспособности самостоятельно передвигаться.

Ахмедова отметила, что командующий ВВСУ не поддерживает связь с родственниками, проживающими в Белгородской области, и что село Первое Цепляево регулярно подвергается атакам с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кадровые «тасовки» в украинской авиации: Чем продиктовано назначение Кривоножко
Кадровые «тасовки» в украинской авиации: Чем продиктовано назначение Кривоножко

Напомним, что 3 августа главарь киевского режима Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Украины. Ранее Кривоножко отдавал приказы об ударах по Белгородской области, где живёт его семья и соседи. За это он получил звание Героя Украины. Что ещё о нём известно — читайте в подробном материале Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar