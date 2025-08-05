СПЧ: ВСУ обстреляли дом матери командующего ВВС Украины Кривоножко
Анатолий Кривоножко и Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / kpszsu
В результате обстрела со стороны украинской армии пострадал дом матери нового командующего Воздушными силами Украины (ВВСУ) Анатолия Кривоножко, находившийся в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщила член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.
Ахмедова уточнила, что мать Кривоножко, 87-летняя Прасковья Ефимовна, проживала в селе Первое Цепляево. Она также добавила, что женщина переехала к младшему сыну из-за перенесённого инсульта и неспособности самостоятельно передвигаться.
Ахмедова отметила, что командующий ВВСУ не поддерживает связь с родственниками, проживающими в Белгородской области, и что село Первое Цепляево регулярно подвергается атакам с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Напомним, что 3 августа главарь киевского режима Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Украины. Ранее Кривоножко отдавал приказы об ударах по Белгородской области, где живёт его семья и соседи. За это он получил звание Героя Украины. Что ещё о нём известно — читайте в подробном материале Life.ru.