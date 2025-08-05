В Старом Осколе семилетняя девочка на Lada Vesta сбила 45-летнего мужчину

В Старом Осколе Белгородской области произошла авария с участием семилетней девочки. Ребёнок, управляя автомобилем Lada Vesta, сбил мужчину, врезался в припаркованные автомобили, а также заехал на скамейку. Пострадавший был доставлен в больницу, сообщили в УМВД России по региону.

Осмотр автомобиля и допрос отца девочки. Видео © Telegram / УМВД России по Белгородской области

«Предварительно установлено, что автомобилем «Лада Веста» управляла 7-летняя девочка. Её 37-летний отец в этот момент находился в салоне транспортного средства в качестве пассажира. Медицинским освидетельствованием у него установлено состояние алкогольного опьянения», — говорится в сообщении. По результатам алкотеста у него выявлено 0,63 промилле.

Во время допроса отец признался, что намеренно посадил ребёнка за руль, объяснив своё решение желанием дать дочери «порулить».

По факту происшествия возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение вреда здоровью. Рассматривается вопрос о привлечении отца к ответственности по статье 12.7 КоАП за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.