Гуф объявил, что все билеты на его прощальные концерты в Москве раскуплены

Все билеты на два московских концерта рэпера Гуфа (Алексея Долматова) раскуплены. Музыкант сообщил об этом в своих социальных сетях.

Выступления в рамках прощального тура пройдут 29 и 30 ноября на арене «ЦСКА». Артист поблагодарил публику и отметил, что оба вечера состоятся при полном зале. По его словам, «это будет легендарно».