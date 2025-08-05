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5 августа, 02:30

Гуф объявил, что все билеты на его прощальные концерты в Москве раскуплены

Рэпер Гуф. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Рэпер Гуф. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Все билеты на два московских концерта рэпера Гуфа (Алексея Долматова) раскуплены. Музыкант сообщил об этом в своих социальных сетях.

Выступления в рамках прощального тура пройдут 29 и 30 ноября на арене «ЦСКА». Артист поблагодарил публику и отметил, что оба вечера состоятся при полном зале. По его словам, «это будет легендарно».

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Напомним, Долматов в конце февраля объявил о том, что его следующий тур станет прощальным. Музыкант не объяснил причины подобного решения. А ранее челябинский предприниматель решил приобрести права на дебютный альбом Гуфа «Город Дорог», чтобы удалить его со всех площадок. По его словам, этот альбом романтизирует разрушительный образ жизни.

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Тимур Хингеев
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