«Первые подсказки»: Стала известна цель визита Уиткоффа в Москву

Возможный визит в Москву спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа может пролить свет на скрытые процессы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Berliner Zeitung.

«Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом», — говорится в материале.

По мнению автора публикации, эта поездка может стать сигналом, что между Россией и Украиной ведётся неафишируемый диалог о возможных путях завершения конфликта. Тем не менее вероятность скорого заключения мирного соглашения остается крайне низкой — стороны пока далеки от консенсуса.