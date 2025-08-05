«Первые подсказки»: Стала известна цель визита Уиткоффа в Москву
BZ: Поездка Уиткоффа в Москву может прояснить перспективы мирного соглашения
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Возможный визит в Москву спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа может пролить свет на скрытые процессы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Berliner Zeitung.
«Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом», — говорится в материале.
По мнению автора публикации, эта поездка может стать сигналом, что между Россией и Украиной ведётся неафишируемый диалог о возможных путях завершения конфликта. Тем не менее вероятность скорого заключения мирного соглашения остается крайне низкой — стороны пока далеки от консенсуса.
Ранее стало известно, что визит Уиткоффа в Москву, вероятно, был отложен на фоне недавних сигналов, которые Владимир Путин адресовал Западу. Изначально поездка Уиткоффа в Россию планировалась после визита в Израиль — 6-7 августа. О ней сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Возможным поводом для переноса стало выступление Путина на встрече с Александром Лукашенко на Валааме — тогда прозвучали важные заявления, в том числе адресованные западным странам.