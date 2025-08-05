«Хозяина Молдовы» предупредили о его возможном убийстве на территории ЕС
Депутат Сафонов: Плахотнюка могут устранить в ЕС, чтобы скрыть правду о Санду
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Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов предупредил о возможной ликвидации в ЕС задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом политик написал на своей страничке в запрещённой социальной сети.
«Вопрос-версия: не для того ли такие просьбы могут идти, чтобы Плахотнюка физически ликвидировали на территории ЕС?» — высказал предположение Сафонов, комментируя возможную экстрадицию бывшего лидера молдавских демократов.
По мнению политика, власти Молдовы могут быть заинтересованы в устранении Плахотнюка до парламентских выборов 28 сентября, чтобы предотвратить его разоблачения в адрес президента республики Майи Санду. Сафонов обратил внимание, что запросы об экстрадиции направляются именно во Францию, что связывает с кураторством Эмманюэля Макрона над молдавским руководством.
Депутат отметил, что в случае ликвидации Плахотнюка на территории ЕС, ответственность Кишинева будет менее очевидной, чем если бы это произошло в молдавской тюрьме. К слову, в настоящее время Плахотнюк находится под арестом в Греции по международному ордеру.
Напомним, 21 июля в афинском аэропорту правоохранительные органы Греции задержали бывшего руководителя Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка и экс-депутата Константина Цуцу. По данным журналистских расследований, задержание произошло при попытке политиков вылететь в Дубай. В ходе досмотра у них было обнаружено и изъято 17 поддельных удостоверений личности и паспортов различных государств.