«Хозяина Молдовы» предупредили о его возможном убийстве на территории ЕС

Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов предупредил о возможной ликвидации в ЕС задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом политик написал на своей страничке в запрещённой социальной сети.

«Вопрос-версия: не для того ли такие просьбы могут идти, чтобы Плахотнюка физически ликвидировали на территории ЕС?» — высказал предположение Сафонов, комментируя возможную экстрадицию бывшего лидера молдавских демократов.

По мнению политика, власти Молдовы могут быть заинтересованы в устранении Плахотнюка до парламентских выборов 28 сентября, чтобы предотвратить его разоблачения в адрес президента республики Майи Санду. Сафонов обратил внимание, что запросы об экстрадиции направляются именно во Францию, что связывает с кураторством Эмманюэля Макрона над молдавским руководством.