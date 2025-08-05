Американист раскрыл, какое важное заявление о беспилотниках готовят в США

Министр транспорта США Шон Даффи анонсировал некое важное заявление о беспилотниках. Политолог, американист Борис Межуев в комментарии для Life.ru предположил, что Вашингтон может объявить о развитии мирных технологий в сфере БПЛА.

По его словам, заявление, которое анонсировал министр транспорта США Шон Даффи, вряд ли будет касаться военной сферы, поскольку его делает не глава оборонного ведомства, а представитель гражданской инфраструктуры. Эксперт предположил, что речь может идти о новых программах, связанных с использованием дронов для геодезических, транспортных или исследовательских целей, а также о разработке грузовых или даже пассажирских беспилотников.

Поскольку речь всё-таки о транспорте, то есть о гражданском министре, то, скорее всего, речь идёт об использовании подобного рода беспилотных летательных средств для каких-то мирных целей. Различные военные тематики — это не инфраструктура транспорта, это же не Пентагон собирается заявить. Борис Межуев Политолог, американист