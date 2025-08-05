Американист раскрыл, какое важное заявление о беспилотниках готовят в США
Политолог Межуев: Заявление Минтранса США может быть связано с гражданскими БПЛА
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Министр транспорта США Шон Даффи анонсировал некое важное заявление о беспилотниках. Политолог, американист Борис Межуев в комментарии для Life.ru предположил, что Вашингтон может объявить о развитии мирных технологий в сфере БПЛА.
По его словам, заявление, которое анонсировал министр транспорта США Шон Даффи, вряд ли будет касаться военной сферы, поскольку его делает не глава оборонного ведомства, а представитель гражданской инфраструктуры. Эксперт предположил, что речь может идти о новых программах, связанных с использованием дронов для геодезических, транспортных или исследовательских целей, а также о разработке грузовых или даже пассажирских беспилотников.
Поскольку речь всё-таки о транспорте, то есть о гражданском министре, то, скорее всего, речь идёт об использовании подобного рода беспилотных летательных средств для каких-то мирных целей. Различные военные тематики — это не инфраструктура транспорта, это же не Пентагон собирается заявить.
Он подчеркнул, что если бы заявление готовил Пентагон, то тематика наверняка затрагивала бы вопросы безопасности, обороны или модернизации военного флота беспилотников. Однако в данном случае это маловероятно, подытожил собеседник Life.ru.
Напомним, Даффи анонсировал важное заявление по вопросу беспилотных летательных аппаратов. При этом он сознательно сохранил интригу, не раскрыв конкретных деталей предстоящего анонса. Ранее стало известно, что подразделение оборонных инноваций США рассматривало возможность испытаний беспилотников на территории Украины.