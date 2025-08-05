В Кремле высказались о поездке Путина на Валаам

Высказывания главы государства Владимира Путина, прозвучавшие на Валааме в ответ на заданные вопросы, привлекли к себе значительное внимание. Данный факт отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Были заданы вопросы, главы государств на них ответили. И, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными», — сказал Песков, комментируя поездку российского лидера на Валаам.