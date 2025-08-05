В Кремле высказались о поездке Путина на Валаам
Песков: Слова Путина на Валааме закономерно вызвали общественный резонанс
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © president.gov.by
Высказывания главы государства Владимира Путина, прозвучавшие на Валааме в ответ на заданные вопросы, привлекли к себе значительное внимание. Данный факт отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Были заданы вопросы, главы государств на них ответили. И, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными», — сказал Песков, комментируя поездку российского лидера на Валаам.
Напомним, что 1 августа Валаам вновь стал местом встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На острове лидеры двух стран встречались в 2019, 2023 и 2024 годах. Бывший премьер-министр РФ рассказал, почему подобные поездки организуются именно на Валаам.