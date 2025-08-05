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Регион
5 августа, 13:10

«Нейтрализовать угрозу»: Политолог объяснил, как Россию вынудили снять мораторий на размещение РСМД

Политолог Кошкин: Россию вынудили отказаться от моратория на размещение РСМД

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Завершение Россией моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности является вынужденным шагом в ответ на действия США и НАТО. Об этом Life.ru рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, развёртывание американцами гиперзвуковых ракет «Дарк игл» и наземных «Томагавков» в Европе резко обостряет ситуацию у западных границ России. Собеседник Life.ru напомнил, что, несмотря на заявления о стремлении к деэскалации, США в 2019 году в одностороннем порядке вышли из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), а инициатива Москвы о взаимном моратории была проигнорирована.

Мы просто вынуждены были сделать это (разместить свои системы) для того, чтобы нейтрализовать стратегическую ракетную угрозу.

Андрей Кошкин

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Мы просто вынуждены были сделать это (разместить свои системы) для того, чтобы нейтрализовать стратегическую ракетную угрозу.
Мы просто вынуждены были сделать это (разместить свои системы) для того, чтобы нейтрализовать стратегическую ракетную угрозу.

Эксперт добавил, что в ответ на действия Запада Россия уже запустила в серийное производство ракету средней дальности «Орешник». По его мнению, это позволит сбалансировать стратегический потенциал и обеспечить безопасность страны в новых условиях.

В Кремле призвали не ждать анонсов по развёртыванию Россией РСМД
В Кремле призвали не ждать анонсов по развёртыванию Россией РСМД

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия более не придерживается моратория на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования. Москва, несмотря на выход США из Договора о РСМД в 2019 году, пыталась сдержать гонку вооружений, предлагая взаимные ограничения. Однако эти инициативы остались без ответа. Более того, США и их партнёры не только объявили о планах развёртывания таких ракет, но и начали активную работу в данном направлении, включая испытания и подготовку инфраструктуры. В связи с этими действиями Россия считает необязательным соблюдение односторонних ограничений. В Кремле сегодня подтвердили, что РФ имеет право принимать любые меры по размещению РСМД.

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Ольга Годуненко
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