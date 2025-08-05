«Нейтрализовать угрозу»: Политолог объяснил, как Россию вынудили снять мораторий на размещение РСМД
Политолог Кошкин: Россию вынудили отказаться от моратория на размещение РСМД
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Завершение Россией моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности является вынужденным шагом в ответ на действия США и НАТО. Об этом Life.ru рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
По его словам, развёртывание американцами гиперзвуковых ракет «Дарк игл» и наземных «Томагавков» в Европе резко обостряет ситуацию у западных границ России. Собеседник Life.ru напомнил, что, несмотря на заявления о стремлении к деэскалации, США в 2019 году в одностороннем порядке вышли из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), а инициатива Москвы о взаимном моратории была проигнорирована.
Мы просто вынуждены были сделать это (разместить свои системы) для того, чтобы нейтрализовать стратегическую ракетную угрозу.
Эксперт добавил, что в ответ на действия Запада Россия уже запустила в серийное производство ракету средней дальности «Орешник». По его мнению, это позволит сбалансировать стратегический потенциал и обеспечить безопасность страны в новых условиях.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия более не придерживается моратория на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования. Москва, несмотря на выход США из Договора о РСМД в 2019 году, пыталась сдержать гонку вооружений, предлагая взаимные ограничения. Однако эти инициативы остались без ответа. Более того, США и их партнёры не только объявили о планах развёртывания таких ракет, но и начали активную работу в данном направлении, включая испытания и подготовку инфраструктуры. В связи с этими действиями Россия считает необязательным соблюдение односторонних ограничений. В Кремле сегодня подтвердили, что РФ имеет право принимать любые меры по размещению РСМД.