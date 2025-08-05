«Нейтрализовать угрозу»: Политолог объяснил, как Россию вынудили снять мораторий на размещение РСМД

Завершение Россией моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности является вынужденным шагом в ответ на действия США и НАТО. Об этом Life.ru рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, развёртывание американцами гиперзвуковых ракет «Дарк игл» и наземных «Томагавков» в Европе резко обостряет ситуацию у западных границ России. Собеседник Life.ru напомнил, что, несмотря на заявления о стремлении к деэскалации, США в 2019 году в одностороннем порядке вышли из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), а инициатива Москвы о взаимном моратории была проигнорирована.

Мы просто вынуждены были сделать это (разместить свои системы) для того, чтобы нейтрализовать стратегическую ракетную угрозу. Андрей Кошкин Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Эксперт добавил, что в ответ на действия Запада Россия уже запустила в серийное производство ракету средней дальности «Орешник». По его мнению, это позволит сбалансировать стратегический потенциал и обеспечить безопасность страны в новых условиях.