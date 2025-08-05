Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти, задержали

Водитель экскурсионного автобуса, который 4 августа столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СК на транспорте.

По данным следствия, мужчина управлял автобусом в момент аварии. В результате столкновения погиб один человек, ещё 16 получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Следователи намерены ходатайствовать об аресте.