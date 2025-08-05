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Регион
5 августа, 11:51

Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти, задержали

Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Водитель экскурсионного автобуса, который 4 августа столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СК на транспорте.

По данным следствия, мужчина управлял автобусом в момент аварии. В результате столкновения погиб один человек, ещё 16 получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Следователи намерены ходатайствовать об аресте.

Названа причина смертельного столкновения поезда и автобуса в Ленобласти
Названа причина смертельного столкновения поезда и автобуса в Ленобласти

Сам инцидент произошёл на железнодорожном переезде Инема в Ленобласти. Изначально сообщалось о двух погибших, но позже в прокуратуре уточнили, что жертвой стал один человек. Пострадало 16 граждан, семь из них в тяжёлом состоянии.

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Марина Фещенко
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