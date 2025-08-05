Маршрутка с пассажирами перевернулась в Дагестане, есть пострадавшие

В Дагестане, неподалеку от села Зубутли-Миатли, маршрутное такси с 14 пассажирами перевернулось из-за потери управления водителем, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета республики.

В результате аварии несколько человек получили травмы, и им была оперативно оказана медицинская помощь. Ведётся проверка обстоятельств инцидента, чтобы установить причины и обстоятельства трагедии, нарушившей привычный ритм жизни местных жителей.