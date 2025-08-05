Маршрутка с пассажирами перевернулась в Дагестане, есть пострадавшие
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В Дагестане, неподалеку от села Зубутли-Миатли, маршрутное такси с 14 пассажирами перевернулось из-за потери управления водителем, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета республики.
В результате аварии несколько человек получили травмы, и им была оперативно оказана медицинская помощь. Ведётся проверка обстоятельств инцидента, чтобы установить причины и обстоятельства трагедии, нарушившей привычный ритм жизни местных жителей.
Также сегодня утром на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области рейсовый автобус, следовавший из Луганска в Москву, врезался в столб пункта взимания платы. Пострадали 39 человек.