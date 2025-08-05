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Регион
5 августа, 13:46

«Одних БПЛА недостаточно»: Экс-нардеп оценил угрозу прорыва ВСУ в Брянскую область

Экс-нардеп Олейник: Киеву не хватит солдат для вторжения в Брянскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Для попытки вторжения в Брянскую область Украине потребуется 30-40 тысяч военнослужащих, которых у Киева в настоящее время нет. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Желание осуществить нечто подобное у Зеленского, наверное, есть. Но может ли он? В украинской армии наблюдаются серьёзные проблемы с личным составом. Одних беспилотников для вторжения недостаточно», — подчеркнул политик в беседе с «Ридусом».

Без проведения наземной военной операции не обойтись, отметил Олейник. Учитывая недавние попытки украинской армии проникнуть в Курскую область, для реализации аналогичной диверсии в Брянской области Зеленскому потребуется внушительный контингент – порядка 30-40 тысяч военнослужащих, чтобы осуществить прорыв и закрепиться на новых позициях. Однако в настоящее время у Киева, по словам экс-нардепа, просто нет возможности собрать такое количество войск, необходимых для подобной авантюры.

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Напомним, вчера появились сообщения о том, что ВСУ собрали группировку до 50 тысяч бойцов в Черниговской области — недалеко от границ Брянщины. Половину личного состава составляют наёмники из Турции, Грузии и Польши. А позднее в России предположили, что ВСУ попытаются вторгнуться в Брянскую область 8 августа.

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Юрий Лысенко
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