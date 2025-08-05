«Одних БПЛА недостаточно»: Экс-нардеп оценил угрозу прорыва ВСУ в Брянскую область

Для попытки вторжения в Брянскую область Украине потребуется 30-40 тысяч военнослужащих, которых у Киева в настоящее время нет. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Желание осуществить нечто подобное у Зеленского, наверное, есть. Но может ли он? В украинской армии наблюдаются серьёзные проблемы с личным составом. Одних беспилотников для вторжения недостаточно», — подчеркнул политик в беседе с «Ридусом».