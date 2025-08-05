Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 14:02

Военкор Коц: Любой крупный город Европы теперь может быть уничтожен за 10 минут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ zef art

Военкор Александр Коц прокомментировал возможные последствия отмены моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В своём Telegram-канале он заявил, что благодаря советским разработкам Россия может уничтожить любой крупный город Европы менее чем за десять минут.

По его словам, в случае отмены ограничений Москва сможет развернуть новый ракетный комплекс «Орешник», серийное производство которого ранее анонсировал президент Владимир Путин. Также на вооружение могут поступить модернизированные ракеты комплекса «Искандер» с увеличенной дальностью поражения. Кроме того, Коц напомнил о существовании советской ракеты РСД-10 «Пионер» с дальностью до 5500 км, которую, по его мнению, можно быстро вернуть в строй.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия более не придерживается моратория на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования. В ведомстве подчеркнули, что Москва с 2019 года сохраняла сдержанную позицию даже после выхода США из Договора о РСМД, призывая к взаимным ограничениям. Однако инициатива осталась без ответа.

Более того, Вашингтон и союзники не только отказались от диалога, но и приступили к разработке, испытаниям и созданию инфраструктуры под новые ракеты. В этой связи Россия считает дальнейшее соблюдение односторонних обязательств нецелесообразным. В Кремле также подтвердили, что Москва вправе самостоятельно принимать решения о размещении подобных вооружений.

«Нейтрализовать угрозу»: Политолог объяснил, как Россию вынудили снять мораторий на размещение РСМД
«Нейтрализовать угрозу»: Политолог объяснил, как Россию вынудили снять мораторий на размещение РСМД
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Армия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar