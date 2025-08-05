Военкор Коц: Любой крупный город Европы теперь может быть уничтожен за 10 минут

Военкор Александр Коц прокомментировал возможные последствия отмены моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В своём Telegram-канале он заявил, что благодаря советским разработкам Россия может уничтожить любой крупный город Европы менее чем за десять минут.

По его словам, в случае отмены ограничений Москва сможет развернуть новый ракетный комплекс «Орешник», серийное производство которого ранее анонсировал президент Владимир Путин. Также на вооружение могут поступить модернизированные ракеты комплекса «Искандер» с увеличенной дальностью поражения. Кроме того, Коц напомнил о существовании советской ракеты РСД-10 «Пионер» с дальностью до 5500 км, которую, по его мнению, можно быстро вернуть в строй.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия более не придерживается моратория на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования. В ведомстве подчеркнули, что Москва с 2019 года сохраняла сдержанную позицию даже после выхода США из Договора о РСМД, призывая к взаимным ограничениям. Однако инициатива осталась без ответа.