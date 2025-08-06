В ООН назвали приговор Гуцул внутренним вопросом Молдавии

В офисе генерального секретаря ООН считают приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним делом Молдавии. Об этом, как передаёт РИА «Новости», заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Он сообщил, что в офисе главы всемирной организации знают о приговоре, но не могут комментировать внутренние дела Молдавии.

«Мы не можем комментировать текущие внутренние судебные процессы и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — заявил собеседник агентства. Также Хак призвал воздержаться от резкой риторики, которая может привести к повышению напряжённости не только в Молдавии, но и во всём регионе.