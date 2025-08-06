«Тишина в небе» не вышла: Зеленский сделал заявление о перемирии с Россией
Зеленский: Россия нарушает договорённости о прекращении огня и тишину в небе
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Идею частичного перемирия с Россией раскритиковал глава украинского режима Владимир Зеленский. В видеообращении он заявил, что любые договорённости, включая так называемую «тишину в небе», якобы были сорваны российской стороной.
«Мы уже пробовали много разных форматов, как можно прекратить огонь, как можно прекратить убийства. Мы говорили и предлагали России тишину в небе — отсутствие таких ударов ракет и дронов и в целом по гражданской инфраструктуре, и конкретно отсутствие ударов по энергетике. Всё это нарушалось россиянами», — сказал он.
Он подчеркнул, что выступает за полное и немедленное прекращение огня, однако реализация даже частичных инициатив, по его словам, не удаётся. Он обвинил Москву в срыве договорённостей, сославшись на собственный опыт предыдущих переговоров. Также Зеленский вновь упомянул о своих контактах с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский политик «очень хорошо информирован» о ситуации на фронте и знает, как Россия якобы усиливает удары.
Ранее Зеленский рассказал о переговорах с Трампом, назвав беседу продуктивной. На этом фоне в СМИ появилась информация, что Кремль может перевернуть правила игры: Владимир Путин выразил готовность к личной встрече с главой киевского режима. Подобный шаг может стать дипломатическим «матом» для Украины.