«Тишина в небе» не вышла: Зеленский сделал заявление о перемирии с Россией

Идею частичного перемирия с Россией раскритиковал глава украинского режима Владимир Зеленский. В видеообращении он заявил, что любые договорённости, включая так называемую «тишину в небе», якобы были сорваны российской стороной.

«Мы уже пробовали много разных форматов, как можно прекратить огонь, как можно прекратить убийства. Мы говорили и предлагали России тишину в небе — отсутствие таких ударов ракет и дронов и в целом по гражданской инфраструктуре, и конкретно отсутствие ударов по энергетике. Всё это нарушалось россиянами», — сказал он.