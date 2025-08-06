Беспилотник упал на трассу в Ростовской области
Слюсарь: Движение по трассе в Ростовской области перекрыто из-за падения БПЛА
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Дорожное движение на трассе в Ростовской области было остановлено после падения беспилотного летательного аппарата. На место инцидента прибыла сапёрная группа, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«В Каменском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолётного типа упал на дорогу из Каменска в посёлок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов», — сообщил он в своём Telegram-канале.
К счастью, по словам главы региона, жертв удалось избежать. В результате падения дрона никто не пострадал.
Слюсарь отметил, что в связи с обнаружением дрона участок дороги полностью перекрыт, а территория вокруг оцеплена. Движение общественного транспорта по трём маршрутам временно приостановлено и будет возобновлено после устранения опасности.
Также врио губернатора добавил, что из-за аварии на высоковольтной ЛЭП, несколько населённых пунктов — хутора В.Пиховкин, Каменогорье, Березовый, Астахов — переключены на резервное электроснабжение. Сбои также привели к проблемам в работе водозабора Таловая Балка. Для восстановления нормального функционирования на место направлена аварийно-восстановительная бригада.
Напомним, что минувшей ночью Ростовская область снова подверглась ударам со стороны ВСУ. Взрывы были слышны в районе станицы Тацинской. Падение обломков одного из БПЛА привело к возгоранию. Всего за ночь в регионах сбили 51 БПЛА.