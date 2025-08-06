Беспилотник упал на трассу в Ростовской области

Дорожное движение на трассе в Ростовской области было остановлено после падения беспилотного летательного аппарата. На место инцидента прибыла сапёрная группа, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«В Каменском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолётного типа упал на дорогу из Каменска в посёлок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов», — сообщил он в своём Telegram-канале.

К счастью, по словам главы региона, жертв удалось избежать. В результате падения дрона никто не пострадал.

Слюсарь отметил, что в связи с обнаружением дрона участок дороги полностью перекрыт, а территория вокруг оцеплена. Движение общественного транспорта по трём маршрутам временно приостановлено и будет возобновлено после устранения опасности.