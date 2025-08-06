Нет войне и атомной смерти: В Хиросиме прошла акция протеста в годовщину сброса ядерного «Малыша»
Сотни человек вышли на акцию против ядерного оружия в Хиросиме 6 августа
В день годовщины атаки на Хиросиму в городе прошли протесты против ядерного оружия. Обложка © Х / nana0504
В Хиросиме 6 августа прошла массовая акция протеста, приуроченная к 80-летию ядерной бомбардировки. Участники митинга потребовали отказаться от ядерного оружия и прекратить войны. Об этом сообщил NHK.
В день годовщины атаки на Хиросиму в городе прошли протесты против ядерного оружия. Видео © Х / nana0504
К акции присоединились сотни местных жителей. Они выступили за полный отказ от ядерного вооружения и мирное разрешение конфликтов по всему миру. Безопасность мероприятия обеспечивали правоохранители. Параллельно с протестом, на другой стороне Парка мира проходила официальная церемония памяти, в ходе которой почтили жертв трагедии 1945 года. Многие местные жители, не участвовавшие в протесте, были недовольны проводимой акцией и считают, что это говорит о неуважении к погибшим.
Наопнмим, что в Японии проходят траурные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Впервые с начала конфликта на Украине участие в церемониях примут представители России и Белоруссии. При этом власти городов не направляли адресные приглашения, оставив странам право самостоятельно решать, участвовать ли в панихиде.
Соединённые Штаты нанесли ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Этот акт стал единственным в истории человечества случаем использования атомного оружия против мирного населения. Взрывы бомб «Малыш» и «Толстяк» привели к гибели порядка 140 тысяч человек. Одних смерть настигла мгновенно, других — вследствие лучевой болезни. Те, кто не был уничтожен взрывной волной сразу, но находился в опасной близости без защиты, страдали и умирали в течение нескольких часов.