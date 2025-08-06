В Хиросиме 6 августа прошла массовая акция протеста, приуроченная к 80-летию ядерной бомбардировки. Участники митинга потребовали отказаться от ядерного оружия и прекратить войны. Об этом сообщил NHK.

В день годовщины атаки на Хиросиму в городе прошли протесты против ядерного оружия. Видео © Х / nana0504

К акции присоединились сотни местных жителей. Они выступили за полный отказ от ядерного вооружения и мирное разрешение конфликтов по всему миру. Безопасность мероприятия обеспечивали правоохранители. Параллельно с протестом, на другой стороне Парка мира проходила официальная церемония памяти, в ходе которой почтили жертв трагедии 1945 года. Многие местные жители, не участвовавшие в протесте, были недовольны проводимой акцией и считают, что это говорит о неуважении к погибшим.

Наопнмим, что в Японии проходят траурные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Впервые с начала конфликта на Украине участие в церемониях примут представители России и Белоруссии. При этом власти городов не направляли адресные приглашения, оставив странам право самостоятельно решать, участвовать ли в панихиде.