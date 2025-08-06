С князем Александром Трубецким простились в Москве
Князь Александр Трубецкой. Обложка © Летопись Московского университета
В Донском монастыре в Москве просились с князем Александром Трубецким. Похоронен он будет здесь же, в семейной усыпальнице князей Голицыных на кладбище при монастыре. Life.ru публикует видео с церемонии прощания.
С князем Александром Трубецким простились в Москве. Видео © Life.ru
Венки на прощание прислали в том числе друзья князя из Парижа и губернатор Брянской области.
Александр Трубецкой появился на свет в Париже в 1947 году. Он активно участвовал в работе различных общественных организаций и носил звание почётного профессора МГУ. Трубецкого госпитализировали 24 июля из-за проблем с дыханием, возникших в результате перенесённой пневмонии. 30 июля потомок Трубецких и Голицыных скончался в Москве в возрасте 78 лет.