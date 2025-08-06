В Московский регион могут нагрянуть паводки после проливных дождей

Из-за сильных дождей реки Москвы и Подмосковья вышли из берегов, существует риск затоплений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прошедшие осадки в Москве в понедельник были действительно экстремальными. Выпало от половины месячной нормы, на юге — даже чуть больше. И это привело к существенному повышению уровня воды в реках. Причём это вполне можно назвать паводками», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Вильфанда, на реках Нара, Пахра, Северка и Озерна уровень воды достиг критической отметки, что повышает риск подтоплений. Он пояснил, что из-за недавних сильных дождей вода постепенно стекает в русла рек, и, в отличие от горных рек, переполнение происходит не мгновенно. Поэтому подтопления ожидаются в ближайшие дни, а уровень воды может подняться ещё на 30-50 см. Притоки Москвы-реки выйдут за пределы поймы, затронув нежилые территории.