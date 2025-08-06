Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 12:32

В Московский регион могут нагрянуть паводки после проливных дождей

Вильфанд: Из-за сильных дождей уровень рек Московского региона критически вырос

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Left Handed Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Left Handed Photography

Из-за сильных дождей реки Москвы и Подмосковья вышли из берегов, существует риск затоплений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прошедшие осадки в Москве в понедельник были действительно экстремальными. Выпало от половины месячной нормы, на юге — даже чуть больше. И это привело к существенному повышению уровня воды в реках. Причём это вполне можно назвать паводками», передаёт его слова ТАСС.

По словам Вильфанда, на реках Нара, Пахра, Северка и Озерна уровень воды достиг критической отметки, что повышает риск подтоплений. Он пояснил, что из-за недавних сильных дождей вода постепенно стекает в русла рек, и, в отличие от горных рек, переполнение происходит не мгновенно. Поэтому подтопления ожидаются в ближайшие дни, а уровень воды может подняться ещё на 30-50 см. Притоки Москвы-реки выйдут за пределы поймы, затронув нежилые территории.

Пираты подмосковного моря: В Жуковском, Раменском и Одинцове ливень затопил дороги и улицы
Пираты подмосковного моря: В Жуковском, Раменском и Одинцове ливень затопил дороги и улицы

Напомним, несколько дней назад в Московском регионе бушевали проливные дожди. По подсчётам синоптиков, всего за день вылилось около 130% месячной нормы осадков. А днём позднее улицы застелил густой туман.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Погода
  • Роман Вильфанд
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar