Насмехавшаяся над участниками СВО россиянка обвиняет знакомую в подставе
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Жительница Тюмени Анастасия, обвиняемая в насмешках над участниками СВО, утверждает, что её оговорила знакомая, подделавшая видео с эфиром. Об этом россиянка заявила в интервью RT. По словам тюменки, её высказывания были вырваны из контекста, а доказательства фальсификации имеются.
«У меня есть доказательства того, что сама эта девочка всё нарезала, обрезала... сама призналась в этом», — рассказала она.
Анастасия добавила, что планирует подать заявление о клевете. Она также отметила, что поддерживает военных, в том числе передавала им колбасу.
Напомним, что в Сети распространилось видео, как гражданка Тюменской области сделала циничное заявление. Она рассуждала на камеру о «выхлопе» после отправки мужчины на СВО. И, смеясь, понадеялась на гибель избранника, которого готова отправить на спецоперацию ради личной наживы. Позднее полиция начала проверку после циничных слов россиянки.