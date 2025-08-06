Насмехавшаяся над участниками СВО россиянка обвиняет знакомую в подставе

Жительница Тюмени Анастасия, обвиняемая в насмешках над участниками СВО, утверждает, что её оговорила знакомая, подделавшая видео с эфиром. Об этом россиянка заявила в интервью RT. По словам тюменки, её высказывания были вырваны из контекста, а доказательства фальсификации имеются.

«У меня есть доказательства того, что сама эта девочка всё нарезала, обрезала... сама призналась в этом», — рассказала она.

Анастасия добавила, что планирует подать заявление о клевете. Она также отметила, что поддерживает военных, в том числе передавала им колбасу.