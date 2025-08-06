На южном склоне Эльбруса сошёл сель
Селевой поток сошёл на высоте 3200 метров на южном склоне Эльбруса
Селевой поток сошёл на высоте 3200 метров на южном склоне Эльбруса, однако угрозы для людей и объектов курорта нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
«В 15:30 мск в среду поступило сообщение, что на южном склоне Эльбруса на высоте около 3200 метров произошёл сход селевой грязекаменной массы. По сходу потока повреждений инфраструктуры объектов туристического кластера нет» — подчеркнули в ведомстве.
На склоне Эльбруса сошел сель. Видео © Telegram / Mash Gor
Спасатели напомнили, что в регионе продолжается период повышенной селевой активности, который связан с сезонным потеплением и увеличением влажности воздуха. Эти факторы способствуют активизации опасных природных процессов в горной местности.
По данным метеорологов, 6 августа в Кабардино-Балкарии сохранится сложная погодная обстановка. Местами ожидаются интенсивные ливни, грозовые явления и усиление ветра. Специалисты предупреждают, что обильные осадки могут спровоцировать подъём уровня воды в горных реках и новые случаи схода селевых потоков.
Напомним, что 31 июля сель сошёл по руслу реки Герхожан-Суу в Эльбрусском районе, после чего спасатели оперативно перекрыли движение в опасной зоне. Ещё ранее подобное явление было зарегистрировано в окрестностях Тырныауза. Учащение случаев схода селей связано с аномально высокой для этого периода температурой воздуха.
Обложка © Telegram / Mash Gor