На южном склоне Эльбруса сошёл сель

Селевой поток сошёл на высоте 3200 метров на южном склоне Эльбруса, однако угрозы для людей и объектов курорта нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В 15:30 мск в среду поступило сообщение, что на южном склоне Эльбруса на высоте около 3200 метров произошёл сход селевой грязекаменной массы. По сходу потока повреждений инфраструктуры объектов туристического кластера нет» — подчеркнули в ведомстве.

На склоне Эльбруса сошел сель. Видео © Telegram / Mash Gor

Спасатели напомнили, что в регионе продолжается период повышенной селевой активности, который связан с сезонным потеплением и увеличением влажности воздуха. Эти факторы способствуют активизации опасных природных процессов в горной местности.

По данным метеорологов, 6 августа в Кабардино-Балкарии сохранится сложная погодная обстановка. Местами ожидаются интенсивные ливни, грозовые явления и усиление ветра. Специалисты предупреждают, что обильные осадки могут спровоцировать подъём уровня воды в горных реках и новые случаи схода селевых потоков.