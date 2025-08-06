Газовые резервы Украины опустились до уровня 2012 года

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли минимального уровня за последние двенадцать лет. По данным аналитической компании EXPRO Consulting, на 5 августа они заполнены лишь на 32,3%.

В хранилищах сосредоточено около 10 млрд кубометров топлива, тогда как для стабильного прохождения отопительного сезона требуется не менее 13 млрд. При этом за последние 19 дней объёмы пополнились всего на 1 млрд кубов.

«Чтобы достичь 13,2 млрд кубометров в ПХГ к 1 ноября, Украине необходимо ввести ещё около 3,2 млрд кубометров в течение августа-октября. Часть этого может быть покрыта внутренним производством. Кроме того, Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд кубометров в течение августа-октября», — говорится в сообщении.