Регион
7 августа, 00:06

Аналитик Соскин считает, что Путин доволен результатами визита Уиткоффа в Москву

Владимир Путин и Стивен Уиткофф. Обложка © kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа стала успешной и полезной для Москвы. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

«Путин доволен», — сказал он.

Аналитик отметил, что встреча прошла в положительном ключе и продлилась более трёх часов, что свидетельствует о серьёзном уровне контакта между двумя лидерами. Он добавил, что между Москвой и Вашингтоном установлен прочный канал связи, позволяющий наладить коммуникацию практически без посредников.

Напомним, что 6 августа Стив Уиткофф прибыл в Россию уже с пятым за 2025 год визитом. Встреча американского спецпосланника с президентом РФ Владимиром Путиным продлилась три часа. После её завершения президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе и выразил намерение продолжать работу над завершением конфликта в ближайшие недели. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что республиканец может позвонить Путину в ближайшие дни.

Юния Ларсон
