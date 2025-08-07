Аналитик Соскин считает, что Путин доволен результатами визита Уиткоффа в Москву

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа стала успешной и полезной для Москвы. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

Аналитик отметил, что встреча прошла в положительном ключе и продлилась более трёх часов, что свидетельствует о серьёзном уровне контакта между двумя лидерами. Он добавил, что между Москвой и Вашингтоном установлен прочный канал связи, позволяющий наладить коммуникацию практически без посредников.