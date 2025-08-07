Аналитик Соскин считает, что Путин доволен результатами визита Уиткоффа в Москву
Владимир Путин и Стивен Уиткофф. Обложка © kremlin.ru
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа стала успешной и полезной для Москвы. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
«Путин доволен», — сказал он.
Аналитик отметил, что встреча прошла в положительном ключе и продлилась более трёх часов, что свидетельствует о серьёзном уровне контакта между двумя лидерами. Он добавил, что между Москвой и Вашингтоном установлен прочный канал связи, позволяющий наладить коммуникацию практически без посредников.
Напомним, что 6 августа Стив Уиткофф прибыл в Россию уже с пятым за 2025 год визитом. Встреча американского спецпосланника с президентом РФ Владимиром Путиным продлилась три часа. После её завершения президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе и выразил намерение продолжать работу над завершением конфликта в ближайшие недели. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что республиканец может позвонить Путину в ближайшие дни.