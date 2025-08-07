Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться наиболее выгодных условий для временной паузы конфликта на Украине. Киевский режим сегодня терпит поражение. Если СВО продолжится ещё год, то он может полностью рухнуть, поэтому Запад и стремится остановить боевые действия, уверен военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

По его словам, за время паузы планируется вооружить ВСУ и подготовить более эффективную армию, которая якобы сможет противостоять России. Собеседник радио «Комсомольская правда» подчеркнул: на Западе осознали, что Москва не уйдёт с освобождённых территорий, поэтому и предложили «грузинский сценарий» решения конфликта.

Однако он не подходит, потому что Абхазия и Южная Осетия — частично признанные государства, а РФ возвращает собственные земли. Что касается оставшейся территории Украины, то её статус также не будет соответствовать примеру Грузии.

«Она вплотную примыкает к территории России и, не будучи подконтрольна ВС РФ, она неизбежно попадает в сферу военно-политического влияния наших противников. И говорить, что она будет иметь какой-то нейтральный статус, по меньшей мере, смешно. Не будет никогда. Её хочет контролировать противник, который уже чётко взял цель на открытую конфронтацию с Россией», — цитирует эксперта kp.ru.

По его мнению, на Западе хотят создать впечатление, мол «всё будет хорошо, не волнуйтесь», на неподконтрольных России территориях якобы сохранится нейтральный, ситуация уладится каким-то образом. Однако это никогда не произойдёт. В их понимании текущие переговоры сводятся к тому, что значительная часть территории, включая Киев, останется вне контроля России. Не имея реального механизма разоружения или демилитаризации этой части земли, Запад пытается замаскировать проблему красивыми словами и обещаниями, полагает обозреватель.