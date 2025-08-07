«Будешь ждать на небесах»: Вдова Гришина обратилась к нему с душераздирающим посланием

В столице 7 августа состоится церемония прощания с «голосом фигурного катания» Александром Гришиным. Его супруга Анастасия написала в соцсетях душещипательное послание после его смерти.

«Моя любовь, я знаю, ты никуда не ушёл — ты рядом и будешь ждать и встречать меня на небесах. Я бесконечно люблю тебя», — написала женщина.

Время и место похорон спортивного комментатора остаются в тайне по желанию Анастасии.