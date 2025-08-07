Приговор Гуцул
7 августа, 08:33

«Будешь ждать на небесах»: Вдова Гришина обратилась к нему с душераздирающим посланием

Вдова комментатора Гришина оставила ему душераздирающее послание в соцсетях

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasia__ax

В столице 7 августа состоится церемония прощания с «голосом фигурного катания» Александром Гришиным. Его супруга Анастасия написала в соцсетях душещипательное послание после его смерти.

«Моя любовь, я знаю, ты никуда не ушёл — ты рядом и будешь ждать и встречать меня на небесах. Я бесконечно люблю тебя», — написала женщина.

Время и место похорон спортивного комментатора остаются в тайне по желанию Анастасии.

Напомним, что 5 августа стало известно, что комментатор Александр Гришин трагически погиб в возрасте 47 лет в Московской области. Свои соболезнования в связи с гибелью журналиста выразили многие спортсмены, тренеры и представители спортивной общественности. Экспертиза показала, что он был трезв в момент трагедии.

