Турция пока не получала сигналов о возможной встрече Путина и Трампа

На данный момент Турция не получала никаких конкретных сигналов о возможности проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на территории страны в ближайшую неделю. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.