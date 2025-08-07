Турция пока не получала сигналов о возможной встрече Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
На данный момент Турция не получала никаких конкретных сигналов о возможности проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на территории страны в ближайшую неделю. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.
«Пока никаких конкретных сигналов нет», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности переговоров России и США.
Ранее сообщалось, что Россия и США достигли договорённости о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем будущем. По словам Юрия Ушакова, помощника российского президента, стороны предварительно согласовали сроки и формат переговоров.