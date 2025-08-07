Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 09:05

Турция пока не получала сигналов о возможной встрече Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

На данный момент Турция не получала никаких конкретных сигналов о возможности проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на территории страны в ближайшую неделю. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.

«Пока никаких конкретных сигналов нет», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности переговоров России и США.

Ушаков: Место проведения встречи Путина и Трампа уже согласовано
Ушаков: Место проведения встречи Путина и Трампа уже согласовано

Ранее сообщалось, что Россия и США достигли договорённости о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем будущем. По словам Юрия Ушакова, помощника российского президента, стороны предварительно согласовали сроки и формат переговоров.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Турция
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar